Recovery Fund, Bankitalia “Servono tempi rapidi” (Di martedì 8 settembre 2020) I benefici effettivi che l’Italia potrà ottenere dall’utilizzo del Recovery Fund dipenderanno dalla capacità del Paese di proporre interventi in grado di rafforzare il potenziale di crescita economica, e di attuarli in tempi rapidi e senza sprechi. Lo sostiene la Banca d’Italia. Fabrizio Balassone, capo del Servizio Struttura economica, è stato ascoltato dalla commissione Bilancio della Camera. abr/mrv/red Recovery Fund, Bankitalia “Servono tempi rapidi” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

fattoquotidiano : Zingaretti: “Il centro sinistra ha salvato l’Italia, ora progetti concreti per Mes e Recovery fund. Dobbiamo costru… - ladyonorato : #Dombrovskis: “Monitoreremo che il denaro del Recovery Fund venga speso in linea con le raccomandazioni specifiche… - NicolaPorro : Il #governo giallorosso come gestirà i soldi in arrivo dall'#Europa? La previsione di @GcristianoD...… - GHERARDIMAURO1 : RT @Ettore572: Orbàn minaccia di non approvare il Recovery Fund: - michela3030 : RT @OGiannino: Se partiti antepongono loro interessi di bilanciamento al potere all’interesse nazionale di definire al più presto e bene le… -