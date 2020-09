Reazione a catena, 'se..o an....' imbarazzo in studio per quella parola piccante da indovinare (Di lunedì 7 settembre 2020) Rischio gaffe a luci rosse nella puntata di venerdì 4 settembre di Reazione a catena. Nel gioco Una tira l'altra, i concorrenti devono indovinare una parola che inizia con la A che sia in correlazione ... Leggi su leggo

zazoomblog : Reazione a Catena Marco Liorni: sconcertante risposta gelo e risate in studio - #Reazione #Catena #Marco #Liorni: - aureumelio : evati la mascherina. La mascherina è uno strumento di condizionamento, una distrazione temporanea dalla nuova tecno… - drummygirl91 : @Viperissima_ Potere di reazione a catena..?? - nicolerossi7 : Tutti i set non sono composti solo da attori, ma ci sono le comparse che si dividono in diversi set, parrucchieri,… - villgiov : @matteosalvinimi Reazione a catena. Sbarchi. I....i Virus. -