Jasmine Carrisi, retroscena sul rapporto con Albano | “Non è facile…” (Di lunedì 7 settembre 2020) Jasmine Carrisi, l’ultima figlia femmina di Albano si lascia andare, in un’ intervista rilasciata a Dipù, a confessioni che svelano il suo rapporto con il papà. Essere figlia di… I figli di Albano crescono e spiccano il volo. Questo è il momento di Jasmine Carrisi la primogenita di Albano e Loredana Lecciso, la quale proprio … L'articolo Jasmine Carrisi, retroscena sul rapporto con Albano “Non è facile…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Jasmine Carrisi senza veli lontano da Albano: “Mi ha conquistata la sua simpatia” - #Jasmine #Carrisi #senza… - QuotidianPost : Jasmine Carrisi richiesta al padre: Al Bano accetterà? - zazoomblog : Jasmine Carrisi contro l’industria della moda: “standard irraggiungibili imposti dalla società…” - #Jasmine… -

Ultime Notizie dalla rete : Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi racconta quanto una persona in particolare l’abbia conquistata con i suoi modi di fare e con la sua bellezza. Di chi stiamo parlando? La figlia di Albano Carrisi e di Loredana Lecciso ...È morto Ethan Peters, lo youtuber Ethan is Supreme aveva solo 17 anni Ethan Peters, il famoso youtuber e make-up artist Ethan is Supreme, è morto a soli 17 anni. Con i suoi video da oltre 5 milioni di ...