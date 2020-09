Incidenti in A4, chiuso il tratto tra San Giorgio di Nogaro e Latisana (Di lunedì 7 settembre 2020) Autostrada A4 ancora chiusa nel tratto fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia e chiuso anche lo svincolo di San Giorgio di Nogaro a causa di due gravi Incidenti. Il primo, accaduto ... Leggi su trevisotoday

infoitinterno : Incidenti in A4, chiuso il tratto tra San Giorgio di Nogaro e Latisana -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti chiuso

TrevisoToday

I bianconeri hanno sofferto e soffriranno anche in futuro la chiusura dei cancelli. Finora, secondo quanto stimato da Sportmediaset, la Juventus ha perso dai 2 ai 4 milioni di euro a partita, cifre ch ...Recupero difficoltoso per i soccorritori della Croce bianca di Giussano giunti in via Chiusa Mulini, nel pomeriggio di domenica 6, con un’ambulanza coadiuvati da personale medico con un’automedica e u ...