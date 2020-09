Coletta, Sanremo ci sarà (Di lunedì 7 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 07 SET - "La dichiarazione di Amadeus ha creato grande panico, ma voglio assicurare che Sanremo ci sarà". Così il direttore di Rai1, Stefano Coletta, nel corso della conferenza stampa di ... Leggi su corrieredellosport

AGI - Il Festival di Sanremo 2021, edizione numero 71, "si farà, nessun panico". A dare assicurazioni in tal senso è Stefano Coletta, direttore di Rai1, interpellato in proposito in occasione della co ...Disco verde. «La dichiarazione di Amadeus ha creato grande panico, ma voglio assicurare che Sanremo ci sarà». Così il direttore di Rai1, Stefano Coletta, nel corso della conferenza stampa di presentaz ...