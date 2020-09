Cassazione: anche la croce è un'arma (Di lunedì 7 settembre 2020) Condanna per reato di lesioni aggravateLa croce di legno è arma impropria?La croce di legno usata in un contesto di aggressione è un'armaCondanna per reato di lesioni aggravateTorna su Per la Cassazione n. 16953/2020 (sotto allegata) una croce di legno, se usata come randello per colpire un uomo è un'arma che aggrava quindi il reato di lesioni. Non importa se rinvenuta per caso sul luogo e non portata fuori dall'abitazione o dalle appartenenze della stessa. Sentenza questa, che chiude la vicenda processuale che si va ad illustrare. La Corte d'Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, dichiara di non doversi procedere nei confronti di due imputati, in relazione agli illeciti di ... Leggi su studiocataldi

