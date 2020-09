Meteo Napoli, il caldo non molla la presa: temperature oltre i 30° (Di domenica 6 settembre 2020) Meteo Napoli: i prossimi giorni saranno caratterizzati soprattutto da una coda dell’estate, durante la quale le temperature non scenderanno mai al di sotto dei 30°. Nonostante qualche nuvola, a Napoli l’estate fatica a mollare la presa, con le temperature che caratterizzeranno questi giorni mai inferiori ai 30°, come riporta il sito ilMeteo.it. Ecco, nel dettaglio, … Leggi su 2anews

Tra Dzeko e Suarez rispunta Morata. Juve, scelta in 7 giorni

ROMA. Balla coi nove. Il minuetto tra Luis Suarez e Edin Dzeko è diventata una trojka allargata ad Alvaro Morata: la Juve continua a danzare sulle punte e Andrea Pirlo aspetta in tempi possibilmente b ...

De Laurentiis al City: "Koulibaly via solo per novanta milioni". La reazione del senegalese

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino fa un focus sul futuro del difensore ora in forza al Napoli, Kalidou Koulibaly. A breve potrebbe decidersi il futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore, co ...

