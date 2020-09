La Clinica per Rinascere, la nuova stagione dal 7 settembre su Real Time (Di domenica 6 settembre 2020) La Clinica per Rinascere – Obesity Center Caserta, la nuova stagione dal 7 settembre alle 23:05 su Real Time. Ecco i protagonisti della stagione. Forte del successo ottenuto dalle prime due stagione, il programma “La Clinica per Rinascere – Obesity Center Caserta” torna con la terza stagione a partire da lunedì 7 settembre su Real Time (canale 31 del digitale terrestre). L’appuntamento con il format originale italiano di Discovery è per le 23:05. In questa stagione i protagonisti saranno sempre otto, tutti con patologie legate all’obesità. I protagonisti saranno ... Leggi su dituttounpop

MSF_ITALIA : Sulla #SeaWatch4 ci sono 353 sopravvissuti da giorni bloccati in mare. La clinica a bordo è piena. Stiamo monitoran… - MSF_ITALIA : Ci sono oltre 350 persone a bordo di #SeaWatch4, tra cui donne incinte e bambini. Per le persone soccorse di recent… - SanofiIT : Sanofi e GSK hanno avviato oggi la sperimentazione clinica di fase 1/2 per il vaccino contro il Covid19. Obiettivo:… - CasaliGiul : RT @ggargiulo3: @fanpage strana idea della scienza quella secondo cui il campione dj popolazione per esprimere una valutazione clinica pote… - felvpato : qualcuno mi dice dove abita palvinismo per favore così gli cerco una clinica psichiatrica nelle vicinanze? -