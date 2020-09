Ilicic torna a Zingonia. L’Atalanta prepara un graduale programma di recupero (anche psicologico) (Di domenica 6 settembre 2020) Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, domani Josip Ilicic tornerà nel centro sportivo di Zingonia dopo il lungo stop che lo ha tenuto lontano dalla squadra per motivi che non sono mai stati chiariti. Si è parlato della sua difficoltà a metabolizzare quanto accaduto a Bergamo durante la fase più critica dell’epidemia di Covid, ma non ci sono mai state certezze. Domani, però, Ilicic farà rientro alla base. Il suo ritorno sarà graduale, scrive la rosea. “Un ritorno che passerà ovviamente da un primo confronto con lo staff medico, oltre che tecnico, dell’Atalanta. Gli specialisti che in questi due mesi abbondanti sperano di aver accompagnato lo sloveno verso l’uscita dall’incubo non vedono controindicazioni: anzi, il fatto di ... Leggi su ilnapolista

