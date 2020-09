Barcellona, Messi resta ma fa un passo indietro: non sarà più capitano (Di domenica 6 settembre 2020) La querelle tra il Barcellona e Messi si è risolta con la permanenza dell’argentino: passo indietro del fenomeno e addio alla fascia da capitano Dopo settimane di voci sul suo futuro, Lionel Messi è uscito allo scoperto annunciando la sua decisione, rimanere al Barcellona. La permanenza dell’argentino però ha lasciato molti strascichi con la società, sopratutto dopo le dichiarazioni del fenomeno sulla società ed in particolare sul presidente Bartomeu, dove afferma che non esisterebbe alcun progetto al momento. Così il dieci catalano dopo aver optato per la permanenza, avrebbe deciso di fare un nuovo passo indietro. Infatti il dieci di Rosario sembrerebbe aver deciso di lasciare ... Leggi su bloglive

