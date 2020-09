Away, l'intervista a Vivian Wu e Mark Ivanir: “Le differenze ci arricchiscono, anche nello spazio” (Di domenica 6 settembre 2020) Gli interpreti di Away Vivian Wu e Mark Ivanir ci raccontano la faticosa, ma emozionante esperienza sul set della serie Netflix tra sequenze impegnative, cavi, voli nello spazio e magia. Netflix ci regala uno sguardo verso gli astri con Away, serie di fantascienza classica in 10 puntate che racconta in dettaglio la prima missione internazionale su Marte. Cinque astronauti capitanati dal comandante Emma Green (Hilary Swank) provano a superare i limiti dell'universo conosciuto sotto gli occhi del mondo. Un ruolo di primo piano (finalmente!) per la due volte premio Oscar Hilary Swank, qui nel ruolo di un'astronauta, moglie e madre, divisa tra lavoro e famiglia, affiancata da un cast internazionale. Insieme alla Swank, sulla navetta spaziale in rotta verso Marte troviamo l'ucraino ... Leggi su movieplayer

Gli interpreti di Away Vivian Wu e Mark Ivanir ci raccontano la faticosa, ma emozionante esperienza sul set della serie Netflix tra sequenze impegnative, cavi, voli nello spazio e magia. INTERVISTA di ...

Hilary Swank: «Per Away ho usato storie della mia vita personale, quando non avevo neanche i soldi per sognare»

Due premi Oscars e una brillante carriera a Hollywood come attrice. Hilary Swank sorprende quando racconta il passato della sua Emma, la prima donna astronauta a capo della prima spedizione umana vers ...

