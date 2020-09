Pensione a 59 anni, tutte le misure che la permettono (Di sabato 5 settembre 2020) Anche se non sono moltissime, esistono delle misure della normativa previdenziale italiana che permettono il pensionamento a 59 anni. Premetto subito che in alcuni casi il pensionamento è previsto solo per le lavoratrici donne ma ci sono misure che permettono la quiescenza anche agli uomini. Pensione a 59 anni Fermo restando che la Pensione di vecchiaia si raggiunge al compimento dei 67 anni per chi è in possesso di almeno 20 anni di contributi, vediamo quali sono le forme che permettono l’anticipo di 8 anni. La Pensione anticipata permette l’accesso alle donne con 41 anni e 10 mesi di contributi (possono accedere, ... Leggi su pensioniefisco

