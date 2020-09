Migranti, i 5 Stelle confermano la fiducia nella ministra Lamorgese (Di sabato 5 settembre 2020) Il Movimento 5 Stelle, superata la fase acuta dell’emergenza Migranti a Lampudusa, conferma la fiducia nel ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Con una nota diramata sui canali ufficiali, il Movimento 5 Stelle conferma la fiducia nel ministro Lamorgese, da settimane bersagliata dalle Opposizioni per l’emergenza Migranti che sta interessando Lampedusa. Migranti, “il Movimento 5 Stelle conferma la fiducia nella Lamorgese” Rispondendo in qualche modo anche alle voci su un possibile rimpasto, il Movimento 5 Stelle con una nota ha voluto ribadire e confermare la propria fiducia nel ministro ... Leggi su newsmondo

