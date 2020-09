Lo smart working sta cambiando Roma (Di sabato 5 settembre 2020) Se il lavoro da remoto ha rappresentato in questi tempi Covid una necessità, per il futuro può essere una scelta. Utile alle persone, alle imprese, all’ambiente se accompagnato dalle politiche che servono. Non solo da quelle che attengono alla regolazione della prestazione di lavoro, che nella modalità lavoro agile può acquisire libertà e responsabilità.Lo smart working rappresenta sicuramente una articolazione produttiva consentita dalle tecnologie e accelerata dalla pandemia. Il cambiamento del rapporto tra persone e il lavoro che ne deriva però ha un impatto strutturale sugli stili di vita e di consumo e definisce un nuovo senso comune. South working è il termine coniato per descrivere il fenomeno di ritorno al Sud di lavoratori dipendenti di aziende del Nord. Sta ... Leggi su huffingtonpost

