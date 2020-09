Una nuova frontiera del lusso. Ad Hanoi apre un cinque stelle interamente in oro (Di venerdì 4 settembre 2020) Un hotel interamente dorato, dalla hall ad ogni singola camera. Si tratta del Dolce Hanoi Golden Lake, il primo gold hotel della storia, che lo rendono il cinque stelle più lussuoso di tutto l’Estremo Oriente. Aperto nella capitale vietnamita, per realizzarlo ci sono voluti ben 11 anni e l’esorbitante cifra di 200 milioni di dollari. Affacciato sulle placide acque del sul Giang Vo Lake, nel Ba Dinh District, nel cuore della città di Hanoi, il primo avamposto asiatico realizzato da Hoa Bing Group per il marchio d’ospitalità americano Wyndham, è uno sfoggio di sfarzo, eccessi e ricchezze estreme. Con le sue ampie finestre a specchio e le mura placcate d’oro anche all’esterno, il grattacielo è un faro che brilla sullo skyline cittadino, ben ... Leggi su newsagent

elenabonetti : Otto donne in #Kuwait sono state nominate giudici della Corte Suprema. È la prima volta nella storia del Paese, una… - carlogubi : Da antifascista di sinistra spero sinceramente che il @pdnetwork raccolga nelle urne quello che ha seminato, e dive… - virginiaraggi : L’amianto presente sul tetto dell’asilo nido Aquilone Blu, in zona Portuense, nel Municipio XI, è stato completamen… - lovingthealien0 : @julsintrouble Ogni giorno ne trovano una nuova per farsi odiare. Va così da 2 anni ormai - lavazzagroup : Un viaggio alla scoperta del gusto e della qualità del caffè. La app #PiacereLavazza offre una nuova esperienza dig… -

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova Chi è l'under 30 che ha scoperto una nuova categoria di buchi neri Forbes Italia Forum Ambrosetti: a Cernobbio debutta l’ologramma

Si tiene come ogni anno nel primo weekend di settembre il Forum The European House – Ambrosetti. Questa edizione sarà “phygital” a causa del Covid: ecco ospiti e modalità di partecipazione. Attesi anc ...

Covid. Scuola: congedi e smart working per i genitori di under 14 in quarantena

È una delle disposizioni contenute nel decreto legge approvato ... Proprio in merito all'avvio del nuovo anno scolastico, nel dl sono presenti anche misure per la scuola. Sono infatti previste delle ...

Si tiene come ogni anno nel primo weekend di settembre il Forum The European House – Ambrosetti. Questa edizione sarà “phygital” a causa del Covid: ecco ospiti e modalità di partecipazione. Attesi anc ...È una delle disposizioni contenute nel decreto legge approvato ... Proprio in merito all'avvio del nuovo anno scolastico, nel dl sono presenti anche misure per la scuola. Sono infatti previste delle ...