Silvio Berlusconi, “tracce di polmonite bilaterale”. Ricoverato a Milano all’ospedale San Raffaele “per un lieve aggravamento” (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi è stato Ricoverato a Milano al San Raffaele per “tracce di polmonite bilaterale” dopo essere risultato positivo al Covid. Il Corriere della Sera ricostruisce i passaggi di una serata in cui l’ex premier, dopo aver fatto telefonate ed interviste in cui spiegava di sentire solo “un po’ debole”, è stato sottoposto a una Tac. “Un lieve aggravamento” della sua condizione anche se questa mattina lo staff ha fatto sapere che il “quadro clinico non desta preoccupazioni”. Il leader di Forza Italia, 84 anni da compiere il 29 settembre e alcune patologie alle spalle, è arrivato nella notte all’ospedale, accompagnato in macchina della sua scorta, “camminava senza ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - matteosalvinimi : Auguri di pronta guarigione e un abbraccio affettuoso all'amico Silvio Berlusconi. - Sebchoux1 : RT @segnanti: [ULTIM'ORA] Ospedale San Raffaele, oggi Ricoverato per accertamenti, Silvio Berlusconi viene accudito dalla sua infermiera… - globalissuesweb : Coronavirus: Italy ex-PM Silvio Berlusconi in hospital -