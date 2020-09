Messi spinge per l'addio al Barça! Il comunicato: "Clausola da 700mln non applicabile" (Di venerdì 4 settembre 2020) Jorge Horacio Messi, rappresentante del giocatore Lionel Messi, in risposta alla nota informativa pubblicata il 30 agosto 2020 dalla Liga, manifesta che:1) Non sappiamo quale contratto abbiano analizzato e quali siano le basi sulle quali concluda ... Leggi su tuttonapoli

Jorge Horacio Messi, rappresentante del giocatore Lionel Messi, in risposta alla nota informativa pubblicata il 30 agosto 2020 dalla Liga, manifesta che: 1) Non sappiamo quale contratto abbiano ...

Metti alla prova il tuo cervello a Ragusa: screening della memoria

Ragusa, 4 settembre 2020 - Si è conclusa la prima fase del progetto di screening della memoria “Metti alla prova il tuo cervello!” organizzato dal “Centro di Psicogeriatria e Riabilitazione Cognitiva” ...

