Il critico dell'arte Vittorio Sgarbi inveisce contro i giornalisti Andrea Scanzi e Selvaggia Lucarelli per aver, a sua detta, augurato la morte all'imprenditore Flavio Briatore. E' un Vittorio Sgarbi furioso quello che ha attaccato in un video poche ore fa i giornalisti Andrea Scanzi e Selvaggia Lucarelli per i loro commenti ironici e – a … L'articolo Sgarbi contro Scanzi e Lucarelli: "Vi concentrate sull'età perché siete vecchi dentro"

piersileri : Vorrei vedere Vittorio Sgarbi, Matteo Salvini e tutti coloro che hanno responsabilità politica, dire: scaricate… - Adnkronos : Sutri, il parroco contro #Sgarbi: 'Sconcertante' - ACoppolino52 : RT @SforzaFogliani: Sgarbi è contro le mascherine. A Sutri, dov'è Sindaco, seimila anime e nessun contagio - EleonoraGavio : RT @piersileri: Vorrei vedere Vittorio Sgarbi, Matteo Salvini e tutti coloro che hanno responsabilità politica, dire: scaricate #Immuni e m… - ubaldo_angelo : l'incredibile accanimento di Sgarbi contro le mascherine. Credo comunque che anche Narciso si sarebbe rifiutato di… -

Vittorio Sgarbi in questi giorni è un vero fiume in piena. Non si è tirato indietro in nessuna polemica, soprattutto quella che lo vede coinvolto contro Selvaggia Lucarelli. A far scattare la rabbia d ...«Non un atto di cancellazione ma un segno di cordoglio». Così Palazzo Grassi spiega la decisione di di rimuovere «Don’t Let the Darkness Eat You up» (Non lasciare che l’oscurità ti divori), l’opera di ...