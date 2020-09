Mostra del cinema di Venezia, il primo red carpet tra vip e stravaganze: il Lido è una passerella (Di giovedì 3 settembre 2020) Pochi fan, tante telecamere, e il muro di due metri e mezzo anti-assembramento. È iniziata la 77esima Mostra del cinema di Venezia e il Lido, come di consueto (nonostante il Covid), si è trasformato in una passerella sulla quale hanno sfilato vip, attori, cantanti e persone legate al mondo dello spettacolo. Oltre alla madrina Anna Foglietta, ieri sera erano presenti Cate Blanchett, il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, Elodie in compagnia di Marracash, Diodato e la stupefacente Tilda Swinton, con il volto coperto da una mascherina in stile “ballo in maschera”, che ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera. L'articolo Mostra del cinema di Venezia, il primo red carpet tra ... Leggi su ilfattoquotidiano

