La partenza di Temptation Island 2020 slitta davvero per questioni di corna? (Di giovedì 3 settembre 2020) Un settembre complicato per chi gestisce i palinsesti, ma turbolento anche per noi che ne scriviamo. Poche ore fa il sito Davidemaggio.it ha lanciato una bomba: la partenza di Temptation Island 2020 slitterebbe a data da destinarsi, probabilmente con una settimana di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Ma sarà vero? La cosa sembra parecchio particolare visto che, proprio ieri, sulle pagine social del reality di Canale 5, sono state pubblicate le foto del cast al completo, con tutte le sei coppie e Alessia Marcuzzi. Inoltre sulla foto, c’era anche la data di partenza, quella del 9 settembre 2020. E’ davvero possibile che in poche ore sia cambiato tutto? Che ci sia stato questo gran caos di cui si legge sul sito di tv, che abbia fatto poi ... Leggi su ultimenotizieflash

meprohibeat : @luciodigaetano @ArdizzoneGuido @vitalbaa @micheleboldrin @DeShindig Non dubitavo che Temptation island fosse il ca… -