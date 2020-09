Kolarov è ormai dell’Inter: già lunedì possibili le visite mediche. No ad un giovane per la Roma (Di giovedì 3 settembre 2020) Aleksandar Kolarov pronto a diventare un giocatore dell’Inter Prima gli impegni con la sua Serbia, poi sarà soltanto Inter. Aleksandar Kolarov dopo l’accordo raggiunto con la Roma all’inizio della prossima settimana è atteso a Milano dove sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al club nerazzurro per il prossimo anno con opzione per un secondo. “L’ufficialità può attendere, l’idoneità sportiva no. Aleksandar Kolarov corre verso l’Inter, ma potrà abbracciare la sua nuova avventura soltanto dopo gli impegni con la sua Serbia. Ma tutto è pronto, tant’è che il club sta organizzando le visite ... Leggi su intermagazine

