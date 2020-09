Calciomercato Juventus, Perin verso il Genoa: i motivi dell’addio ai bianconeri e la formula (Di giovedì 3 settembre 2020) Quasi fatta per il ritorno di Mattia Perin al Genoa.Juventus, Pirlo: “Non vediamo l’ora di iniziare, per la prima di campionato abbiamo una speranza”L'estremo difensore classe '92 - secondo le indiscrezioni de Il Secolo XIX - sarebbe alla ricerca di un maggiore minutaggio in vista dell'Europeo previsto per la prossima estate e la piazza ligure potrebbe dunque aiutarlo in tal senso. Acquistato dalla Juventus nel 2018, il portiere nativo di Latina potrebbe tornare a vestire la casacca rossoblu per la terza volta, dopo la lunga esperienza iniziata nel 2013 e l'ultima vissuta proprio nel corso della scorsa stagione. Poco spazio e continuità hanno convinto Perin a tornare a Genova già dalla scorsa sessione invernale di ... Leggi su mediagol

