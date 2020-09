Atletico Madrid, due calciatori positivi al Coronavirus. I nomi (Di giovedì 3 settembre 2020) L’Atletico Madrid ha comunicato che Diego Costa e Arias sono risultati positivi al Coronavirus: la nota ufficiale L’Atletico Madrid ha annunciato che due calciatori sono risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di Diego Costa e Arias. «La prima squadra è stata sottoposta a test prima dell’inizio della pre-season, fatta eccezione per gli internazionali e Diego Costa e Arias, risultati positivi al test effettuato in vacanza e in quarantena». El primer equipo se sometió a la pruebas previas al inicio de la pretemporada, excepto los internacionales y Diego Costa y Arias, que dieron positivo en un test PCR realizado en sus vacaciones y se encuentran ... Leggi su calcionews24

