Morto Philippe Daverio (Di mercoledì 2 settembre 2020) E’ , noto volto televisivo per i suoi programmi di arte e storia. E’ mancato a soli 70 anni – ne avrebbe compiuti 71 ad ottobre – a causa di un tumore, una malattia che non gli ha lasciato scampo. Celebre il suo programma Passepartout, andato in onda per 10 anni su Rai3 e in replica sui canali del digitale terrestre. Aveva condotto anche Emporio Daverio su Rai5, un programma nel quale presentava al pubblico le città italiane. Riconosciuto per il suo garbo e la sua eleganza, aveva saputo raccontare l’arte e la storia in un modo molto personale e appassionato, avvicinando molte persone ai suoi programmi. Oltre a divulgatore televisivo, Daverio era docente, gallerista e scrittore. first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv

