Harry e Meghan Markle, firmato contratto con il colosso Netflix (Di mercoledì 2 settembre 2020) Harry e Meghan Markle hanno firmato un contratto di produzione con Netflix! Questa è la notizia che in queste ultime ore sta facendo il giro del web. Secondo quanto si legge sul New York Times, questo accordo pare preveda il ritorno sul piccolo schermo di Meghan, sebbene non come attrice. Insieme a Harry, la Markle …

