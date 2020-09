Festini a base di droga, la 17enne: “Giochi sessuali con altre ragazze, Bacci filmò. Mi diede soldi che mi servivano per fare le unghie” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Cocaina, sesso con altre donne, filmati poi fatti circolare. È il racconto che la 17enne, coinvolta in Festini a base di cocaina, ha fatto ai carabinieri che oggi hanno eseguito su ordine del gip sei misure per una lunga serie di reati. La ragazzina ha descritto diversi episodi ai militari dell’Arma di Bologna: una volta è rimasta tre giorni a casa di uno degli indagati, ora sottoposto alla misura dell’obbligo di firma alla polizia giudiziaria. Dopo aver consumato cocaina, spiega di “essersi prestata a fare giochi sessuali” con un’altra donna, per “il piacere visivo” dell’uomo che era con loro. “In quei tre giorni – specifica – non ho mai avuto rapporti sessuali con lui”. A maggio, ... Leggi su ilfattoquotidiano

