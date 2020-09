Covid-19: l’idrossicolesterolo è in grado di bloccare il virus (Di mercoledì 2 settembre 2020) All’Università di Torino scoperta una molecola del corpo umano in grado di bloccare il Covid-19. Si tratta dell’idrossicolesterolo un derivato del colesterolo. Mentre si attende un vaccino per il Covid-19 continuano le ricerche e gli studi intorno a questo nuovo virus che ha sconvolto il mondo. A tal proposito all’Università di Torino è stata scoperta … L'articolo Covid-19: l’idrossicolesterolo è in grado di bloccare il virus è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’idrossicolesterolo