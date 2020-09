Batterie ai nano-diamanti che sfruttano scorie radioattive e durano 28.000 anni. Il futuro è già qui? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Le Batterie agli ioni di litio utilizzate negli smartphone, nei laptop e nei veicoli elettrici sono onnipresenti e cambiano drasticamente la vita tecnologica delle persone. Tuttavia, la tecnologia cambia ogni giorno che passa. Le Batterie al litio possono essere il leader nello stoccaggio di energia in futuro? Recentemente, la società NDB, con sede in California, ha sviluppato una "batteria che sfrutta le scorie nucleari", superiore in termini di protezione ambientale e praticità, e che non necessita di essere ricaricata per 10-28.000 anni, tra l'altro più economica delle Batterie agli ioni di litio.Queste scorie nucleari contengono una grande quantità di isotopo radioattivo carbonio-14, di cui il carbonio-14 è relativamente instabile. ... Leggi su eurogamer

Meno di due anni all'arrivo sul mercato delle batterie ai nano-diamanti che hanno un'autonomia fino a 28.000 anni. Il segreto? Il loro cuore è composto da scorie radioattive protette dall'indistruttib ...

