Ed Sheeran papà, è nata Lyra Antarctica: “Io e Cherry siamo pazzi d’amore per lei” (Di martedì 1 settembre 2020) L’Ed Sheeran papà è la combinazione che spiega l’annuncio di un temporaneo ritiro dalle scene del cantautore britannico. Negli ultimi giorni d’agosto del 2019, infatti, Ed Sheeran aveva annunciato un periodo di pausa di almeno 18 mesi durante i quali si sarebbe occupato della sua sfera personale. Con la notizia della gravidanza di Cherry Seaborn, sua moglie, avevamo capito di cosa si trattava. Oggi il cantautore, con un post appassionato pubblicato su Instagram, ha annunciato il lieto evento: è nata la piccola Lyra Antarctica e tutto è andato benissimo. Nel felice annuncio rivolto ai fan l’artista coglie l’occasione per chiedere il rispetto della privacy e aggiunge che presto si farà sentire, ma solo quando sarà ... Leggi su optimagazine

