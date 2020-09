Coronavirus: test a personale scuola, da Asp Palermo due camper per screening (Di martedì 1 settembre 2020) Palermo, 1 set. (Adnkronos) - L'Asp di Palermo mette a disposizione due ambulatori mobili a supporto dello screening per la prevenzione del Covid19 rivolto al personale docente e non docente degli istituti palermitani. I due camper, da domani, si recheranno nelle scuole di maggiori dimensioni della città a partire dal liceo e dalla scuola media Garibaldi e dall'istituto professionale Pietro Piazza. A bordo un medico ed un infermiere che, dalle 9 alle 16, consentiranno a tutto il personale interessato di effettuare il test sierologico rapido il cui risultato sarà tempestivamente comunicato. L'attività, rivolta esclusivamente al personale docente ed Ata delle scuole, proseguirà giovedì al liceo ... Leggi su liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : Riaprono le #scuole con i corsi di recupero, primo test post-lockdown #ANSA - RaiNews : Hong Kong ha avviato un programma volontario di test di massa per il coronavirus per identificare i portatori asint… - Corriere : Caos test di Medicina. Esclusi (per ora) gli studenti in quarantena - salutedomani : #CORONAVIRUS, DRIVE-IN #TEST COVID-19 AL PARCHEGGIO DELL' #AEROPORTO DI #FIUMICINO: E… - Miti_Vigliero : “Contagiata, non potrò fare il test d’ingresso a medicina. Il sogno infranto a causa del coronavirus” «Ora dovrò pe… -