Coltivava cannabis in giardino: 55enne finisce in manette (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – I carabinieri della stazione di Ischia hanno arrestato per produzione di stupefacenti un 55enne incensurato di Casamicciola Terme. Nel giardino della sua abitazione, nascosta da tendaggi, aveva allestito una piantagione di cannabis indica: 9 le piante rinvenute e sequestrate, di altezza variabile tra i 150 e i 300 centimetri. Nelle disponibilità del 55enne anche 4,5 grammi di infiorescenze già essiccate, un bilancino di precisione e 650 euro in contante ritenuto provento illecito. Sottoposto ai domiciliari, è ora in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Sorpreso a coltivare piantine di marijuana in casa. La polizia ha denunciato un 55enne di Castellammare di Stabia, ritenuto responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina gli agenti dei commissariati di Sorrento e di Castellammare di Stabia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Pioppai

