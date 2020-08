UFFICIALE Lazio, Immobile rinnova fino al 2025 (Di lunedì 31 agosto 2020) L’attaccante biancoceleste rinnova con la Lazio fino al 2025 Ciro Immobile si lega alla Lazio fino al 2025. Ad annunciarlo, Stefano De Martino, direttore della comunicazione biancoceleste, ai microfoni della radio UFFICIALE del club. «Devo dare un aggiornamento importante in ottica di calciomercato, non c’è solo quello inerente ai nuovi acquisti, attività che la Società sta seguendo, ma riguarda anche trattative interne. La notizia di questa mattina è che Ciro Immobile si è legato alla Lazio a vita per altri cinque anni, fino al 2025: è una scelta professionale, di cuore e familiare. ... Leggi su calcionews24

OfficialSSLazio : ???? A distanza di 21 anni, mister Simone Inzaghi ha ricordato il suo primo gol in maglia biancoceleste a S.S.Lazio… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO LAZIO, UFFICIALE IL RINNOVO DI IMMOBILE L'ATTACCANTE PROLUNGA FINO AL 2025 - kfirdaus97 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Lazio-#Immobile, adesso il rinnovo è ufficiale: le cifre ? - nonela_radio : UFFICIALE Lazio, Immobile rinnova fino al 2025 - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Ufficiale, Immobile rinnova con la Lazio: le cifre dell’accordo: Immobile stipendio Lazio – «… -