The Last of Us: Parte II alla scoperta della 'storia dietro l'incredibile e realistica animazione facciale dei personaggi' (Di lunedì 31 agosto 2020) Direttamente dal PlayStation Blog arriva un approfondimento dedicato a The Last of Us: Parte II davvero imperdibile. Eccolo nella sua interezza.È il mio primo giorno a Seattle. Ellie e Dina stanno esplorando una stanza laterale di una sinagoga in rovina. Come è successo con frequente regolarità dall'inizio del gioco, apro la modalità foto. L'ultima novità di Naughty Dog si sta rapidamente rivelando un tesoro per l'occhio fotografico.Faccio una panoramica per comporre il mio scatto, cercando di catturare le espressioni, il linguaggio del corpo. Per trovare la posizione migliore per l'illuminazione. Così facendo vedo lo sguardo di Ellie apparentemente attratto da un dipinto nella stanza. Non posso interagire con esso, non c'è dialogo collegato alla sua presenza. Eppure la sua espressione ... Leggi su eurogamer

UffiziGalleries : Con un dettaglio della Madonna del Granduca di #Raffaello salutiamo la grande mostra dedicata al 'Divin Pittore' al… - acmilan : Last call for our Oceania stop? Try your luck before it's too late to win the prizes ?? ?? - radicalauthent2 : @LorenaLVilla @fleinaudi C.VD. Però siamo in Italia a.k.a. The last wheel of the Car ?? - BrindusaB1 : RT @LuciaTassan: @mirianagrassi1 The last days of Summer ??Yaoyao Ma Van As © ???? #illustrationart Stanotte ha picchiato duro... ????????? ma b… - verobattiloriii : @judeshrp 1 novembre: anche se è il mio compleanno, voglio lasciare qualcosa a te. “Purple is the last color of the… -

Ultime Notizie dalla rete : The Last The Last Campfire recensione • VideoGamer Italia Videogamer Italia Gli sviluppatori spiegano quali sono i vantaggi di Apple Arcade

Nelle ultime settimane, su Apple Arcade sono arrivati diversi importanti titoli come “Game of Thrones: Tale of Crows” di Devolver Digital, “Next Stop Nowhere” di Night School Studio e “The Last Campfi ...

La nave di soccorso finanziata da Banksy ha salvato 89 migranti

La Louise Michel, questo il nome, è operativa nel Mediterraneo dal 18 agosto e ha partecipato ad altre missioni con altre ong. Il 27 agosto si è svolto il primo salvataggio Sono stati tratti in salvo ...

Nelle ultime settimane, su Apple Arcade sono arrivati diversi importanti titoli come “Game of Thrones: Tale of Crows” di Devolver Digital, “Next Stop Nowhere” di Night School Studio e “The Last Campfi ...La Louise Michel, questo il nome, è operativa nel Mediterraneo dal 18 agosto e ha partecipato ad altre missioni con altre ong. Il 27 agosto si è svolto il primo salvataggio Sono stati tratti in salvo ...