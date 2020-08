Scuola, Vaia, Spallanzani,: 'No all'autocertificazione, serve una bolla di negatività per tutti' (Di lunedì 31 agosto 2020) a due settimane dall'avvio ancora poche certezze. Per garantire un rientro in classe in sicurezza dopo la chiusura imposta dall'emergenza , 'dobbiamo creare attorno alla Scuola una ' bolla di ... Leggi su leggo

Nanoalto : #scuola Vaia (Spallanzani): «Contrario all'autocertificazione, serve una bolla di negatività per tutti»… - PaoloBersani : @Adnkronos @corriere @mediasettgcom24 @AzzolinaLucia @rainews @Agenzia_Ansa @lastampa @ilmessaggeroit Siamo con… - orizzontescuola : Ritorno in classe, Vaia: “Creare ‘bolla’ di negatività attorno alla scuola, non basta autocertificazione” - zazoomblog : Scuola Vaia: No autocertificazione garantire bolla negatività - #Scuola #Vaia: #autocertificazione - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Scuola, Vaia (Spallanzani): «Contrario all'autocertificazione, serve una bolla di negatività per tutti» -