Scuola, dalla mascherina all’autocertificazione: oggi il Cts approva le nuove linee guida (Di lunedì 31 agosto 2020) Coronavirus, riapertura scuole: oggi riunione decisiva del Cts sulle linee guida Nel pomeriggio di lunedì 31 agosto, il Cts si riunisce per mettere a punto le linee guida anti-Coronavirus in vista della riapertura delle scuole. Una volta redatte, le regole verranno presentate a governo e Regioni, che dovranno dare il loro ok definitivo. Sulla scuole sia l’esecutivo che anche lo stesso Comitato Tecnico Scientifico si giocano una fetta importante di credibilità soprattutto se i contagi dovessero aumentare in modo esponenziale una volta che la campanella tornerà a suonare per gli studenti. Di seguito, alcune delle proposte che potrebbero diventare definitive nel pomeriggio, una volta conclusa la riunione del Cts. Riapertura scuole: quando va indossata la ... Leggi su tpi

