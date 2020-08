La storia dell’ex leghista, omonimo di Salvini, con la lista esclusa dalla corsa alle Regionali in Toscana (Di lunedì 31 agosto 2020) In comune hanno il cognome e l’ambizione di diventare Presidente: uno del Consiglio, l’altro della Regione Toscana. Uno è il segretario della Lega, mentre l’altro è un ex leghista (cacciato) un anno fa per aver proposto l’introduzione di donne in vetrina per far crescere il turismo in Regione. Uno si chiama Matteo – leader del Carroccio -, l’altro si chiama Roberto Salvini che sta provando a candidarsi alle prossime elezioni del 20 e 21 settembre. Ma la sua lista è stata bocciata dall’ufficio elettorale della Corte d’Appello di Firenze non tanto per omonimia, ma per simboli confondibili. LEGGI ANCHE > Il commento shock del leghista Roberto Salvini sui musulmani: «Asfissiarli nelle ... Leggi su giornalettismo

