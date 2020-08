Giugliano, ripreso mentre scarica rifiuti in Via Selva Piccola (Di lunedì 31 agosto 2020) Giugliano. Beccato a scaricare rifiuti in un terreno privato, la ripresa dal cellulare di un cittadino. Ha scaricato con tutta tranquillità spazzatura e rifiuti speciali poi si è messo in auto ed scappato via convinto di averla fatta franca invece è stato beccato da un cittadino residente nella zona. L’uomo a bordo della sua auto, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

E' stato fermato il pirata della strada che con il suo scooter ha travolto e ucciso una 69enne a Sant'Antimo (Napoli). La donna stava camminando sul ciglio di una strada quando l'uomo, di 31 anni, l'h ...

Napoli, donna travolta e uccisa da pirata della strada

Tragedia nel Napoletano. Una donna di 69 anni è stata travolta e uccisa nella mattinata di sabato 22 agosto da un pirata della strada. Il fatto è avvenuto a Sant'Antimo. Secondo la ricostruzione dei c ...

