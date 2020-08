Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore: “Ho avuto paura per mio figlio Nathan Falco…” (Di lunedì 31 agosto 2020) Elisabetta Gregoraci dice la sua sulla positività di Flavio Briatore Dopo la notizia della positività al Covid-19 e il successivo ricovero in ospedale da parte di Flavio Briatore, l’ex moglie Elisabetta Gregoraci ha rotto il silenzio dicendo il suo punto di vista sulla vicenda. La conduttrice di Battiti Live ha parlato delle condizioni del noto imprenditore, ma anche confessato di aver avuto molta paura per il figlio Nathan Falco. Attraverso una lunga intervista al Corriere della Sera, la professionista calabrese p tornata a parlare ancora una volta di come sta l’ex consorte con il quale è rimasta in ottimi rapporti. I due sono stati insieme per un ... Leggi su kontrokultura

