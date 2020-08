Cecilia Rodriguez scatenata, lo scatto in bikini fa impazzire il web (Di lunedì 31 agosto 2020) Cecilia Rodriguez si sta davvero godendo la sua lunga estate da neo single, dopo la rottura con Ignazio Moser, la modella è più scatenata che mai. foto facebookE’ davvero una Rodriguez scatenata quella delle ultime settimane che tra un balletto in barca e una foto in bikini sui social, sta davvero mandando in tilt il web che non può davvero fare a meno di apprezzare lo spettacolo. E’ da poco tornata single, dopo la fine della sua lunga relazione con Ignazio Moser, conosciuto dentro la casa del Grande Fratello Vip. Cecilia Rodriguez, il favoloso scatto in bikini fa impazzire il web: le prove Fonte foto: Instagram (@chechuRodriguez ... Leggi su chenews

IncontriClub : Cecilia Rodriguez, dal testo di una canzone la frecciata ad Ignazio Moser? - gossipblogit : Cecilia Rodriguez, dal testo di una canzone la frecciata ad Ignazio Moser? - zazoomblog : Belen e Cecilia Rodriguez a Capri relax a bordo piscina al tramonto - #Belen #Cecilia #Rodriguez #Capri - zazoomblog : Belen e Cecilia Rodriguez a Capri relax a bordo piscina al tramonto. Lei fa la sirena - #Belen #Cecilia #Rodriguez… - leggoit : Belen e Cecilia Rodriguez a Capri, relax a bordo piscina al tramonto -