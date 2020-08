Calciomercato Inter, Esposito o Salcedo come quarta punta? (Di lunedì 31 agosto 2020) Lukaku, Lautaro, Sanchez, e poi? Conte deve preparare la stagione con un'alternativa valida. È vigile sul mercato per puntellare la rosa, ma guarda anche in casa con l'ipotesi di attingere al ... Leggi su gazzetta

forumJuventus : CM24: 'Calciomercato Juventus: Pirlo si mobilita per riportare Vidal in squadra. I bianconeri preparano l’assalto p… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter-#Kolarov, parti a lavoro sul contratto - SkySport : Calciomercato, Vidal: 'Conte numero uno, ma sarei felice se la Juve mi chiamasse' - fcin1908it : Inter, Conte ha messo le cose in chiaro: 'Il centrocampo deve contemplare questi due nomi' - - Fantacalcio : Inter, in attesa di Eriksen, Brozovic potrebbe essere sacrificato per il pallino di Conte -