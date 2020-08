Ultime Notizie Roma del 30-08-2020 ore 16:10 (Di domenica 30 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il presidente Stefano Bonaccini convoca la conferenza regioni e province autonome in seduta straordinaria per domani alle 16 per parlare di trasporto pubblico locale covid in vista della ripresa delle scuole il tema sarà poi discusso della unificata convocata dal ministro Francesco boccia alle 19 intanto lieve calo di contagio in Italia 1444 un solo decesso record dei tamponi effettuati 100.000 Protezione Civile regioni Lazio e Sardegna stanno allestendo un ponte navale per far rientrare dall’isola 300 positivi al Virus a Riccione invece si continua a ballare senza mascherina chiuso un locale il musica di essere stata uccisa a Portland Durante gli scontri tra manifestanti e sostenitori del presidente degli Stati Uniti Donald Trump la città dell’Oregon LP ... Leggi su romadailynews

fanpage : Galli: “Crisanti ha ragione, servono 300mila tamponi al giorno. Noi esultiamo per 90mila” - fanpage : A Sassari obbligo mascherine anche all’aperto 24 ore su 24 - fanpage : Da domani tamponi gratis per le strade di Parigi - StefaniaFalone : RT @fanpage: Da domani tamponi gratis per le strade di Parigi - marcuspascal1 : RT @fanpage: Galli: “Crisanti ha ragione, servono 300mila tamponi al giorno. Noi esultiamo per 90mila” -