Caso Viviana Parisi: le tracce ematiche trovate potrebbero non essere umane, intanto si analizzano computer e telefono (Di domenica 30 agosto 2020) Sono una ventina i prelievi di sangue fatti sugli animali e altri sui campioni ematici rilevati con il Luminol nei Casolari, nelle campagne e negli allevamenti nelle zone di Caronia dove sono stati trovati il corpo di Viviana Parisi, la dj di 43 anni, e i resti del piccolo Gioele, il figlioletto di 4 anni. Le ricerche sono state iniziate ieri sera e si sono concluse in nottata, a seguito di una serie di accertamenti disposti dalla Procura di Patti. Il Dna che sarà estratto dal sangue degli animali sara’ confrontato con quello ritrovato sui due corpi. “Vedremo quello che emergera’ da queste analisi – ha dichiarato l’avvocato Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello, marito di Viviana e padre di Giole – dobbiamo dire che tutti gli allevatori sono stati disponibili e che si ... Leggi su meteoweb.eu

