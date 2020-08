Gara F1 GP Belgio Spa 2020: orario, diretta tv e streaming (Di sabato 29 agosto 2020) Al circuito di Spa-Francorchamps è tutto pronto per il settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Dopo la pausa di una settimana, il Gran Premio del Belgio vive il momento clou con la Gara che prenderà il via alle ore 15:10 di domenica 30 agosto. Attesa per capire se Max Verstappen saprà insidiare le due Mercedes e se le Ferrari riusciranno a risalire la china dopo le tante difficoltà. La Gara del GP del Belgio verrà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv. Il GP verrà inoltre trasmesso in differita in chiaro su TV8 a partire dalle ore 19:00. GP Belgio – Domenica 30 agosto (diretta SKY SPORT UNO e SKY SPORT F1) Ore ... Leggi su sportface

