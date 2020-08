Formula 1, GP Belgio Spa 2020: pioggia sul circuito nelle prove libere 3 (Di sabato 29 agosto 2020) Le previsioni non erano benevole e la tanto temuta pioggia è arrivata. Le prove libere 3 del Gran Premio di Belgio 2020 di Formula 1 si svolgeranno su pista bagnata. In queste condizioni cambiano un po’ i valori visti nella giornata di venerdì, specie in vista delle qualifiche. Potrebbe essere l’occasione giusta per la Ferrari di riscattare le opache prestazioni delle prime due sessioni di libere. Chi saprà approfittarne? Leggi su sportface

