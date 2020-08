Contagi in Costa Smeralda, la procura di Tempio apre un'inchiesta (Di sabato 29 agosto 2020) , Visited 285 times, 285 visits today, Notizie Simili: I casi al Billionaire salgono a 63, preoccupa il… A Porto Cervo apre il Rosewood: in Costa Smeralda un… Coronavirus all'... Leggi su galluraoggi

Ultime Notizie dalla rete : Contagi Costa Coronavirus, peggiorano contagi e decessi in Costa Azzurra Telenord Coronavirus, la beffa dei voli dalla Sardegna: nessun test all'arrivo a Pescara. E i contagi aumentano

Quattro positivi ieri al Covid residenti a Pescara: si tratta di tre ragazzi di 23, 25 e 29 anni e una di donna di 44 anni. Ma è ormai la Sardegna a destare preoccupazione anche in città e in tutta l’ ...

Coronavirus, il bollettino di oggi 28 agosto: 1462 nuovi casi e 9 morti. È record di tamponi

Ancora in leggero aumento i contagi per il Coronavirus in Italia: sono 1.462 (contro i 1.411 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24 ore, nuovo dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 9 i morti, ...

