Ancora roghi nel casertano, a fuoco anche pali della luce. (Di sabato 29 agosto 2020) Continuano gli interventi per incendi di rifiuti misti a sterpaglie nel casertano; una situazione quasi di emergenza visto l'alto numero di roghi che si stanno registrando in queste settimane.

Ultime Notizie dalla rete : Ancora roghi Ancora roghi in Sardegna, 16 i punti di intervento L'Unione Sarda.it San Pantaleo, la musica della memoria

SAN PANTALEO. A 31 anni dalla tragedia di Milmegghju, ancora una volta, il 28 agosto diventa una giornata di commemorazione. In musica. Le vittime del terribile rogo del 28 agosto del 1989 verranno ri ...

Ancora roghi nella Terra dei fuochi, in fiamme anche dei pali telefonici

Continuano gli interventi per incendi di rifiuti misti a sterpaglie nel Casertano: una situazione di emergenza visto l'alto numero di roghi che si stanno registrando in queste settimane. I vigili del ...

