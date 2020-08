‘Amici Celebrities’, un’amata ex concorrente annuncia: “Mi sposo!” (Video) (Di sabato 29 agosto 2020) Francesca Manzini è stata una delle protagoniste del talent show Amici Celebrities ed è stata anche apprezzata per aver condotto Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti. Dopo essersi fatta amare dai telespettatori per la sua verve ironica, la Manzini è pronta a dare una svolta alla sua vita e alla sua relazione con il doppiatore Christian Vitelli. I due, dopo essersi conosciuti ed innamorati a distanza durante il lockdown, sono pronti a convolare a nozze. L’annuncio è arrivato da un Video pubblicato da Francesca su Facebook in cui Christian le fa una sorpresa dichiarando la volontà di sposarla: Francesca: Questo è un nuovo regalino, un bel brillante.Christian: La cosa che mi stupisce è che tu ancora non capisci. Questo è un diamante puro e sai cosa significa? Questo è un “ti amo, vuoi ... Leggi su isaechia

AleGaudinoStan : Ricordiamo questa canzone principalmente per il movimento si bacino di Alessio Gaudino ad Amici Celebrities LA GANG DEL PALO SA - davidedalco4 : @marcurio14 peraltro in serie b cinese ha allenato a wuhan.......?? senza contare che poi ha fatto il concorrente ad amici celebrities -

