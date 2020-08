Ricordatevi dei vostri figli (Di venerdì 28 agosto 2020) Scuola aperta, scuola chiusa, sicurezza dei docenti, lavoro dei genitori, videoconferenze. Siamo sicuri che stiamo veramente mettendo a fuoco ciò che conta davvero? Su un pregiato sito italiano, nostro competitor si può dire, è stata pubblicata una immagine di un bambino che piange di fronte a una video lezione. Una scena agghiacciante, per cui nessun degli addetti ai lavori penserebbe a una fake news (beh sì, oggi si potrebbe anche pensare che la mamma l’avesse appena sgridato perché non stava attento, no?) che porta all’attenzione come stiamo trascurando l’elemento centrale a cui tutto si dovrebbe necessariamente piegare. Le esigenze dei nostri figli. figli a scuola, sono davvero la nostra priorità? Abbiamo pensato a come si sentono e soprattutto cosa avranno da raccontare di questo periodo ... Leggi su giornalettismo

scomodamenteme : La Scuola è importante, ma anche le Università lo sono. Ricordatevi di noi, dei nostri Rettori, dei Docenti e di t… - BaldiniCastoldi : Godetevi gli ultimi giorni di mare prima del rientro, ma ricordatevi di mantenere le distanze e di 'entrare a senso… - MartyRockstar : @SanremoSummer ricordatevi della playlist degli emergente e porca miseria PARLATE DEGLI EMERGENTI, NON SOLO DEI BIG, ESISTONO ANCHE LORO - KarmaTibetano : RT @DossierTibet: Ricordatevi che quando usate un dispositivo #Huawei o utilizzate una rete da loro gestita tutti i vostri dati possono ess… - EJJKB0Y : buonanotte domani forse metto come icon qualcuno che non sia dei bangtan spero non mi unfollowi nessuno come la sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordatevi dei Figli a scuola durante la pandemia, ricordiamoci di loro Giornalettismo.com Papa: l’economia è malata, dalla pandemia dobbiamo uscire migliori

In mondo solcato da profonde disuguaglianze sociali, aggravate dalla pandemia, e da un modello economico spesso indifferente ai danni inflitti alla casa comune, il Papa nella catechesi all'udienza gen ...

Antonella Mosetti, postiva al Covid dopo l'estate in Sardegna: "Il Covid è l’unica cosa che vi potete permettere di prendere al Billionaire".

Antonella Mosetti ha parlato ai follower in alcuni video postati sui social dopo la diffusione della notizia che la vede positiva al Covid-19 al ritorno dalla sua vacanza estiva in Costa Smeralda, Sar ...

In mondo solcato da profonde disuguaglianze sociali, aggravate dalla pandemia, e da un modello economico spesso indifferente ai danni inflitti alla casa comune, il Papa nella catechesi all'udienza gen ...Antonella Mosetti ha parlato ai follower in alcuni video postati sui social dopo la diffusione della notizia che la vede positiva al Covid-19 al ritorno dalla sua vacanza estiva in Costa Smeralda, Sar ...