MINUTO ALLERTA METEO DIRAMATO DALLA PROTEZIONE CIVILE. TUTTE LE ZONE INTERESSATE (Di venerdì 28 agosto 2020) Il maltempo è in arrivo sul Nord Italia. Mentre il Sud potrà godere di un altro weekend di estate, con sole e caldo, sulle regioni settentrionali sono attesi temporali anche di una certa intensità al punto che la PROTEZIONE CIVILE ha DIRAMATO per domani, sabato 29 agosto, ALLERTA METEO gialla su nove regioni e addirittura ALLERTA arancione per rischio idrogeologico e idraulico su altre, così come reso noto sul sito ufficiale. Occhi puntati soprattutto su Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria e Trentino Alto Adige, dove secondo le previsioni METEO potrebbero esserci nubifragi accompagni da forte vento e grandinate, mentre le temperature scenderanno sensibilmente, fino a meno 10 gradi centigradi. ALLERTA ... Leggi su howtodofor

growupsunshine : Btw qua tutti i giorni così... messaggi su messaggi di allerta ogni minuto -

Ultime Notizie dalla rete : MINUTO ALLERTA I telefoni Android potranno lanciare l’allarme in caso di terremoti La Stampa