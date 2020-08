Formula 1 – Concluse le FP1 in Belgio: Bottas davanti, Ferrari nelle retrovie [TEMPI] (Di venerdì 28 agosto 2020) Si torna in pista in Formula 1 per l’inizio del weekend del Gp del Belgio, scandito dalle classiche FP1 del venerdì mattina. Nella prima sessione di prove libere è Valtteri Bottas a firmare il miglior tempo sulla pista di Spa, chiudendo in 1:44.493 davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton (+0.069) e il solito Max Verstappen (+0.081). Quarta posizione per la Racing Point di Sergio Perez che si conferma alquanto veloce in pista. Male le Ferrari: Leclerc 14°, Vettel 15°. Non sono scesi in pista i piloti della Haas per un problema alle power unit e Antonio Giovinazzi per una perdita di liquido dalla sua Alfa Romeo. L'articolo Formula 1 – Concluse le FP1 in Belgio: Bottas ... Leggi su sportfair

WinstonWilson39 : RT @AndreaPropato: Manca ancora qualche dettaglio per definire concluse le operazioni #BrahimDiaz e #Bakayoko ma Pioli potrà averli a breve… - AndreaPropato : Manca ancora qualche dettaglio per definire concluse le operazioni #BrahimDiaz e #Bakayoko ma Pioli potrà averli a… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Concluse Formula 1 – Concluse le FP1 in Belgio: Bottas davanti, Ferrari nelle retrovie [TEMPI] SportFair Formula 2, GP Belgio: un logo per ricordare Anthoine Hubert

Un logo su tutte le monoposto per ricordare Hubert a un anno dal tragico incidente di Spa. Così la Formula 2 omaggia il pilota scomparso il 31 agosto del 2019. Ci sarà un minuto di silnezio anche prim ...

Formula 1, Toto Wolff sul GP del Belgio: "A Spa abbiamo questioni in sospeso"

“A Spa non vinciamo dal 2017, perciò qui abbiamo questioni in sospeso". Sono le parole di Toto Wolff, direttore esecutivo della Mercedes, riportate dal sito ufficiale della Formula 1. Quella del Belg ...

Un logo su tutte le monoposto per ricordare Hubert a un anno dal tragico incidente di Spa. Così la Formula 2 omaggia il pilota scomparso il 31 agosto del 2019. Ci sarà un minuto di silnezio anche prim ...“A Spa non vinciamo dal 2017, perciò qui abbiamo questioni in sospeso". Sono le parole di Toto Wolff, direttore esecutivo della Mercedes, riportate dal sito ufficiale della Formula 1. Quella del Belg ...